وكيل تعليم الغربية يناقش آلية معالجة التسرب وتعليم الكبار

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور جيهان صابر وكيل المديرية، ووكلاء الإدارات التعليمية العشر، وإسماعيل المرسي رئيس فريق مكافحة التسرب التعليمي بالمديرية، بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الوزارة؛ لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب وتعليم الكبار، خلال الاجتماع الذي عقدته لفرق التسرب التعليمي بالمديرية والإدارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة، بتنفيذ ما جاء بالاجتماع والخاص باستمارات الطلاب المتسربين، وتحديث حصر الطلاب وفق الاستمارات المجمعة، بالإضافة إلى حصر ما تم اتخاذه بشأن عودة الطلاب المتسربين، وتجهيز ملف لفريق التسرب التعليمي بكل إدارة، على أن يشمل تشكيل الفريق، وملف مصور بما تم من اجتماعات وفعاليات.