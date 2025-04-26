أبطال وصناع «برستيج» يكشفون كواليس تجربتهم الجديدة: المسلسل مزيج بين الكوميديا والجريمة ومساحة كبيرة للارتجال

• مصطفى غريب: استعنت بأصدقائى المحامين استعدادا للعمل .. والبطولة المطلقة لا تشغلنى

• محمد عبدالرحمن: حافظنا على الجانب الكوميدى والشغف بالجريمة خلال المسلسل

• عمرو سلامة: التشابه مع «قهوة المحطة» توارد خواطر وكل منا له أسلوبه

انطلق منذ أيام عرض مسلسل «برستيج»، المكون من 8 حلقات، تُعرض بمعدل حلقتين أسبوعيًا كل يوم خميس فى السادسة مساءً.

وكان صناع المسلسل قد احتفلوا بإطلاق المسلسل، وشاهدوا الحلقة الأولى مع عدد من صناع الفن والنقاد، فى إحدى قاعات العرض بالقاهرة، حيث تدور أحداث العمل فى إطار درامى مشوق يجمع بين الجريمة والتشويق، داخل مقهى قديم فى قلب القاهرة، ويجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين بفعل عاصفة مفاجئة، لتتصاعد التوترات فى أجواء غامضة ومليئة بالمفاجآت.

ويعد مسلسل «برستيج» هو أول أعمال الفنان مصطفى غريب فى دور البطولة بعد نجاحه الكبير فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل «أشغال شقة جدا»، كما شهد العمل عودة الفنانة راندا عوض للشاشة بعد سنوات من الغياب، حيث قد أعلنت اعتزالها مؤخرا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى، وكانت قد وضعت شرطا لعودتها للتمثيل وهو وجود سيناريو جيد يجعلها تتحمس للمشاركة فى العمل، كما شهد المسلسل عودة الفنان بسام رجب بعد غياب سنوات، كما تعد هذه التجربة هى الأولى فى التمثيل لمطرب الراب زياد ظاظا.

وحرص على حضور عرض الحلقة الأولى من المسلسل مجموعة من الفنانين أبرزهم؛ هشام ماجد، وأكرم حسنى، ومحمد دياب، ومحمد أنور، وهانى شنودة، وعلى ربيع، ورحمة أحمد، ونسرين أمين، وأحمد عبد الوهاب.

وقال مصطفى غريب، فى تصريحات صحفية، إنه تحمس لتجربة «برستيج» بسبب السيناريو، ولم يكن تجمعه صداقة بأى من فريق العمل سوى الفنان محمد عبدالرحمن، ولكن بعد انتهاء التصوير كانت تجمعه صداقة بكل فريق العمل، مضيفا أنه كان يرتجل كثيرا خلال تصوير المسلسل، وقدم مجموعة من الاقتراحات لمخرج العمل عمرو سلامة؛ حيث حاول أن تكون اقتراحاته مناسبة، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الناس، ويكتب الله له النجاح.

وعن كواليس تحضيره للمسلسل، قال مصطفى إنه كان يستعين بأصدقائه المحامين فى أى شىء يقف أمامه خلال المسلسل، فهو يجسد خلال العمل شخصية محامٍ.

وأشار مصطفى غريب إلى أن كواليس مسلسل «برستيج» كانت ممتعة ومليئة بالضحك.

وأوضح أن البطولة المطلقة لا تشغله، فهو يهتم بتقديم عمل جيد، قائلا: «ما يهمنى أن أقدم شغل حلو، وهناك أعمال كثيرة يتوفر لها كل عوامل النجاح وتضم أسماء كبيرة ولا تنجح، والعكس هناك أعمال بتنجح بالرغم من غياب عوامل النجاح لكن ربنا بيكرم».

وعن فكرة تقديمه السيرة الذاتية للراحل طلعت زكريا، خاصة بعد إشارة الجمهور مؤخرا للشبه بينهما، قال: «معتقدش إنى ممكن أقدم سيرة ذاتية لطلعت زكريا، لكن أنا من عشاقه وجمهوره الكبير، وده فخر ليا طبعا».

وأضاف الفنان محمد عبد الرحمن، أنه يريد سماع رأى الجمهور عن التجربة ومتحمس لمعرفة آرائهم للغاية، كما أنه تحمس كثيرًا عندما علم أن مصطفى معه بالمسلسل، متمنيا أن تكون الكيميا بينهم جميلة وتنال إعجاب الجمهور.

وأوضح محمد عبدالرحمن أنه تعب كثيرا هو ومصطفى غريب لكى يحافظوا على الحالة التى كان يريدها المخرج عمرو سلامة فى مسلسل «برستيج»، وهى فكرة الحفاظ على الجانب الكوميدى والشغف بالجريمة، وهذا الأمر كان صعبا جدًا.

وقال المخرج عمرو سلامة، إنه تحمس لتجربة مسلسل «برستيج» لأنها جديدة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن التجربة جريئة فهى مزيج بين الكوميديا والجريمة، وسيلمس الجمهور مدى الاختلاف لذلك الدمج.

وأكد عمرو سلامة أنه كان حريصا على منح مصطفى غريب ومحمد عبدالرحمن مساحتهما فى الارتجال لكى يبدعا فى المسلسل، وأغلب ارتجالاتهما موجودة فى المسلسل لم يتم حذفها.

وعن تشابه مسلسل «برستيج» ومسلسل «قهوة المحطة» الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، رد سلامة قائلًا: «هناك تشابه بالفعل فى تفصيلة صغيرة، وعندما شاهدته فى رمضان لمست ذلك التشابه ولكن أعتقد أنه توارد خواطر بنسبة 100%، ولا أخشى من ذلك التشابه لاختلاف الأسلوب وكل منا له طعم ومذاق مختلف».

وقالت الفنانة دينا، إنها تؤدى دور فتاة بسيطة تصاحب الرجال من أجل الإنفاق على نفسها، وتقطن فى منطقة عابدين فى وسط البلد، خلال أحداث مسلسل «برستيج».

وقال مطرب الراب زياد ظاظا عن تجربة التمثيل الأولى له فى الدراما خلال مسلسل «برستيج»، إنه سعيد بهذه التجربة، فهو يقدم دورا كوميديا ولم يتوقع أنه سيقدمه، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك صعوبات فى الدور.

كما يؤدى الفنان الشاب عمر شريف دور شاب يدعى «رزة» يعيش فى الشارع، ولا يملك غير يد واحدة ولكنها خفيفة، بينما تلعب الفنانة الشابة أمينة البنا دور فتاة تدعى حبيبة وهى طموحة وتمتلك علامة تجارية تسعى جاهدة لتكبيرها.