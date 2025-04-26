16 شهيدا ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة

منذ 40 يومًا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 16 شهيدًا ارتقوا، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر يوم السبت، 13 منهم في مدينة غزة.

وصباح اليوم، استشهد مواطنان، إثر قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار التعليم في بيت لاهيا شمالي القطاع، عُرف منهم: أسامة التايه.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مصطفى عبد الرازق طه شراب، متأثرًا بجروح أصيب بها، في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة المنارة شرقي مدينة خان يونس أمس.

وذكر أن المواطن إبراهيم أبو عبدو استشهد وأصيب آخرين، جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة أبو عبدو في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأشار إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين، جراء قصف جوي إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

بدوره، أوضح الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت جثامين أربعة شهداء وعدد من المصابين، من منزل عائلة الخور الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد عبد الله عزام في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ 18 مارس 2062 مواطنًا وأصيب 5375 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.