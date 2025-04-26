وفاة 4 أشخاص جراء انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن حالات الوفاة الأولى جراء الانفجار الهائل الذي وقع بميناء الشهيد رجائي، قائلة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم.

وأعلن النبأ بابك محمودي، رئيس الهلال الأحمر الإيراني، عبر التلفزيون الرسمي.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس مباشرة، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5ر72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود بعد الانفجار وشظايا زجاج متطايرة من مبانٍ تبعد كيلومترات عن مركز الانفجار.

وأظهرت لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المصابين وهم يتزاحمون على مستشفى واحد على الأقل، ووصول سيارات إسعاف بينما هرع المسعفون وهم يحملون شخصا على نقالة.

ولم تذكر السلطات سببا للانفجار بعد ساعات من وقوعه، إلا أن مقاطع مصورة أشارت إلى أن المادة التي اشتعلت في الميناء أيا كانت، هي مادة شديدة الاشتعال.

يشار إلى الحوادث الصناعية تحدث في إيران، خاصة في منشآتها النفطية القديمة التي تكافح للوصول إلى قطع غيار في ظل العقوبات الدولية. لكن التلفزيون الرسمي الإيراني استبعد تسبب البنية التحتية للطاقة في الانفجار أو تضررها بسببه.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مهرداد حسن زاده، مدير إدارة الكوارث الإقليمي، قوله إن أول المستجيبين كانوا يحاولون الوصول إلى المنطقة فيما كان آخرون يحاولون إخلاء الموقع.

وذكر حسن زاده أن الانفجار نجم عن حاويات في ميناء الشهيد رجائي دون أن يدلي بمزيد من المعلومات. وأفاد التلفزيون الرسمي بانهيار مبنى بسبب الانفجار، رغم عدم الإدلاء بتفاصيل أخرى على الفور.