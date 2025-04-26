القسام تعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية في حي الشجاعية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، الاشتباك مع قوة إسرائيلية شرق مدينة غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ«RBG» و«الياسين 105»، والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأمس الجمعة، قالت كتائب القسام، إن مقاتليها يخوضون معارك وينفذون كمائن محكمة ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، من بلدة بيت حانون شمالا حتى مدينة رفح جنوبا.

وأضاف متحدث القسام أبو عبيدة، في منشورات على منصة «تلجرام»، أن عناصر الكتائب مازالوا «يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها».

واعتبر أبو عبيدة، أن بطولات مقاتلي القسام «في الميدان من بيت حانون إلى رفح، هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها».

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود، أحدهم جروحه خطرة، إثر إطلاق قذيفة «آر بي جي» نحوهم في حي تل السلطان برفح.