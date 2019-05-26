نائب الرئيس الصيني يصل إلى باكستان في زيارة رسمية

وصل وانج تشيشان نائب الرئيس الصيني إلى باكستان، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وكان في استقباله على قاعدة "نور خان" الجوية وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ووزير التخطيط والتنمية الباكستاني مخدوم خسرو بختيار، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية بأن تشيشان سيجري، خلال زيارته لباكستان، سلسلة من اللقاءات مع القيادات الباكستانية لمناقشة السبل والطرق لتعزيز المزيد من العلاقات الثنائية بين باكستان والصين في مختلف المجالات.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أنه سيتم التوقيع على الاتفاقيات المختلفة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.