أعرب الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، عن استيائه من محاولات التشكيك في مجهود القطاع الطبي في مصر، مستطردًا: «ليه؟ زعلانين أن إحنا نجحنا؟!».

وأضاف «غنيمة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أحد وكلاء وزارة الصحة أُصيب في السابق بفيروس كورونا المستجد وتم عزله وأدار محافظته كاملة أثناء فترة علاجه دون خطأ واحد

ولفت أن هناك أطباء أصيبوا بالفيروس المستجد وبعد شفائهم أصروا على العودة إلى عملهم مرة أخرى، متابعًا أن أحد مديري المستشفيات لم تعد إلى منزلها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر؛ حتى لا تترك عملها.

وعلى صعيد آخر أشار رئيس قطاع الطب العلاجي إلى توافر السلع في المتاجر والبقالات في مصر، قائلًا إن هذا لا يحدث في دول أوروبا.