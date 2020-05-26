بالفيديو - رونالدو يستعرض مهاراته في كرة السلة

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أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، جانب من مهاراته في كرة السلة، وذلك خلال تدريبات اليوفي استعدادا لاستئناف النشاط في إيطاليا والمتوقف منذ مارس الماضي.

ونشر حساب يوفنتوس الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لرونالدو وهو يضع الكرة في السلة بطريقة مميزة.

وعاد رونالدو قبل أيام للمشاركة في التدريبات مع اليوفي، وذلك بعدما كان يقضي فترة الحجر الصحي في موطنه "البرتغال".

وتوقفت منافسة الدوري الإيطالي في مارس الماضي، وأشارت الحكومة الإيطالية لعودة التدريبات مجددا بدءا من 18 مايو الماضي، ولكن في الوقت ذاته لم يتحدد موعد استئناف الكالشيو مرة أخرى.