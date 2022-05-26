إيران: على بايدن التخلي عن سياسات ترامب بشأن الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جون بايدن التخلي عن استراتيجية "الضغوط القصوى" التي كان يتبناها سلفه دونالد ترامب ضد طهران، حتى يتسنى إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير الإيراني القول، خلال المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن نافذة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة وأن إيران جادة في رغبتها في التوصل لاتفاق "طويل المدى" مع واشنطن.

ولفت إلى أن إسرائيل تستغل قرار إدارة ترامب بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية من أجل إفشال جهود إعادة إحياة الاتفاق، وعرقلة أي تخفيف للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

يأتي هذا بعدما قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي أمس إن احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني "ضعيفة في أفضل الأحوال".