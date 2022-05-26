أردوغان يتوعد بالرد بعد مقتل 5 من جنوده شمالي العراق

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الرد على "الهجمات الإرهابية" بإطلاق عمليات عسكرية جديدة.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأول الثلاثاء مقتل خمسة جنود، في اشتباكات مع مسلحين من منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وأكد أردوغان أن "دماء الجنود لم ولن تذهب سدى".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "سنواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات جديدة".

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي المنظمة يتخذون من المناطق الجبلية شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.