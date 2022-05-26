تجديد حبس المتهمين بقتل عريس الشرقية لسرقة دراجته البخارية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية بالشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس المتهمين الثلاثة في واقعة مقتل عريس القرين بالشرقية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

كان مستشفى أبو حماد المركزي استقبل جصة الشاب المجني عليه السيد محمد حجاج، 31 عامًا، مقيم في مدينة القرين، مصابًا بـ6 طعنات وتوفى متأثرًا بإصاباته، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: محمد ر م، وجمعة م ع، وهيثم ص، جميعهم مقيمين في قرية الزهراء بالزقازيق.

وتبين أن المتهم الأول قد تمكن من استدراج المجني عليه من مدينة أبوحماد لتوصيله إلى إحدى المناطق، وفي الطريق اتصل بالمتهمين الثاني والثالث لملاحقته لسرقة الدراجة البخارية، وارتكب الثلاثة جريمة قتل المجنى عليه بـ 6 طعنات منها طعنة نافذة بالراقبة.

جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.