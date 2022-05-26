وزير بريطاني: تجمعنا شراكة قوية مع مصر سياحيا وتجاريا

قال اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة، إنّ زيارته لمصر كوزير مسؤول عن العلاقات المشتركة تؤكّد أهمية الشراكة سواء التجارية أو السياحية .

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن مباحثاته خلال الزيارة شملت ملف مؤتمر تغير المناخ باعتبارها منصة مهمة في هذ المجال.

وأشار إلى أنه تحدث مع سامح شكري وخالد العناني وزيري الخارجية والسياحة، عن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أنّ المناقشات تطرقت إلى سبل مواجهة التحديات المشتركة التي يواجهها العالم أجمع مثل التحديات حول الأمن الغذائي والطاقة.

وأوضح أن المناقشات تناولت أيضًا كيفية العمل والتعاون المشترك بشكل كامل ووثيق بين البلدين، وتابع: "نرى عددًا كبيرًا من الاستثمارات الكبرى للمملكة المتحدة في مجال الموانئ على سبيل المثال، كما رأينا استثمارات مباشرة في تطوير طاقة الموانئ في مصر".

وأكمل: "يمكننا العمل على أجندة المناخ سواء في مجال الطاقة الشمسية، وهذا يوضح قوة العلاقات بيننا في مجالات أخرى متنوعة".