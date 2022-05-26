بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي

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أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر"، بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره القبرصي يوانيس كاسوليديس، لعرض أهم ما تضمنته جلسة المباحثات الثنائية.