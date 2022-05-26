 بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي - بوابة الشروق
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بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي

سمر إبراهيم
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 2:05 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 2:05 م

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر"، بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره القبرصي يوانيس كاسوليديس، لعرض أهم ما تضمنته جلسة المباحثات الثنائية.

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