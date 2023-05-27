عمرو أديب لمنتقدي حفلات الفنانين المصريين في السعودية: هي القاهرة هشة للدرجة دي؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الآراء التي تتحدث عن أنّ الحفلات الفنية التي تُقام في السعودية، ويُحييها فنانون مصريون، تسحب البساط من القاهرة.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة: «فيه ناس قالوا الرياض هتسحب السجادة من القاهرة.. هي القاهرة هشة للدرجة دي.. إيه الفن ده اللي يتسرق في ثانية ده.. محمد فؤاد غنى كمن ننة.. هل كده الأغنية بقت سعودية».



وأضاف أنّ هذه الحفلات التي تُقام في السعودية تمثّل رسالة احترام للفن المصري، متحدثا عن معاملة متميزة يلقاها الفنان المصري فور وصوله إلى الأراضي السعودية.



وتابع: «بيقولوا رايحين علشان الفلوس.. إيه يعني.. هو فيه حد بيروح شغله علشان حاجة غير الفلوس.. إيه المانع إن الراجل ياخد مقابل شغله»، مؤكدا أنه يتحدث بصراحة، وعقب: «أنا عارف أنا هبقة مهزلة البشرية».



وتساءل عما شهدته السنوات الخمس الماضية - عُمر موسم الترفيه في السعودية - من ضرر للفن المصري من جرّاء تنفيذ هذه الحفلات، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يخص العلاقات بين البلدين، معقبا: «أنا قيادتي السياسية بتتكلم كويس عن السعودية».