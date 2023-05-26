قال الفنان أحمد أمين، إن فكرة مسلسله الأخير «الصفارة» المذاع خلال موسم دراما رمضان؛ تبادرت إلى ذهنه من فيلم أثر الفراشة «Butterfly Effect»، مشيرا إلى اكتشافه إحدى الروايات القديمة تدعى «صوت الرعد» تناولت كذلك تأثير الفراشة، وذلك بعد التعمق في البحث.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن فكرة المسلسل؛ لم تكن بالجديدة أو البعيدة عن الطرح حيث تم اقتباسها وتشكلت في أفلام وقصص كثيرة، موضحا أنه آثر تقديمها بشكل كوميدي.

وأوضح أن ثيمة المسلسل تتمحور حول الإجابة على سؤال عنوانه: «ماذا يحدث لو عاد بك الزمن 3 دقائق للماضي؛ لتغير فعل ندمت على ارتكابه أو لحظة فشل وإخفاق ماذا ستفعل؟».

وتابع: «الفكرة كلها طبطبة على من واجه في حياته مأساة منذ سنوات سواء فقد شخص أو فشل في موضوع، ورغبته دائمًا كانت في العودة لإصلاح ما عجز عن تحقيقه؛ أنا قلت له أنا هعرض عليك تجربة أنك ممكن ترجع وتغير كل الاحتمالات المتاحة وتذهب لمسار ثانٍ؛ لكن ممكن يكون المسار أسوأ بكثير».

وشدد « أمين » على ضرورة أن ينظر الإنسان إلى المستقبل، ويتجنب العودة بعين الندم إلى الوراء، قائلا: «لازم الإنسان ميندمش على ما فاته ويبني على الجديد، وفكرة المسلسل تمثل جزء من شخصيتي، أنا دخلت المجال الفني متأخر جدًا، ومع ذلك جائز لو بدأت من زمان مكنتش حققت النجاح اللي وصلته حاليًا».