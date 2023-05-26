كبير مسؤولي الأمن الصيني يلتقي مدير الاستخبارات الروسي في محادثات تعاون

عقد تشين وينكينج، عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني المسؤول عن وكالات الأمن وإنفاذ القانون، اجتماعات ثنائية مع سيرجي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.

ووافق المسؤولان على تعزيز التضامن والتعاون بين الصين وروسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ،رأس تشين بالمشاركة الاجتماع الثامن لآلية التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والأمن الصينية والروسية الاثنين الماضي إلى جانب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال تشين إن الصين ترغب في العمل مع روسيا على صياغة إجراءات للتعاون وحماية المصالح الأمنية للدولتين بصورة أفضل.

كما حضر تشين اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، والتقى برؤساء وفود الدول الأخرى.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد صرح خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أمس الأربعاء في بكين، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لمواصلة الدعم الراسخ لبعضهما البعض بشأن قضايا ذات اهتمام جوهري وتعزيز التعاون على صعيد الساحات متعددة الأطراف، بحسب تقرير لتلفزيون الصين المركزي الرسمى.

يذكر أن الرئيس الصيني كان قد قام بزيارة رسمية لموسكو خلال الفترة من 20 وحتى 22 من آذار/مارس الماضي ، والتي جرى خلالها التوقيع على بيان مشترك بشأن تطوير التعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.