يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب ستاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بحثًا عن مواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها الفريق من 22 مباراة فقط، حيث حقق 17 انتصارًا مقابل 5 تعادلات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر وقبل الأخير، برصيد 26 نقطة فقط، جمعها الفريق من 27 مباراة، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل 11 مباراة وتعادل في مثلهم.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وعينه على الفوز والنقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصاراته والأداء المميز الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية، في رحلته لاستعادة لقب الدوري الذي خسره أخر موسمين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بأقل مجهود، وإراحة عدد من لاعبيه من أجل التعافي وعدم الإجهاد قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي، حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، فيما يخوض الأهلي مباراة أخرى في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل.

ويستمر غياب حسين الشحات عن الأهلي بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى ربلة الساق «السمانة»، بالإضافة لغياب الحارس الأساسي محمد الشناوي بسبب الإيقاف 3 مباريات، والحارس الثاني علي لطفي، الذي تعرض لإصابة خلال فوز الأهلي يوم الثلاثاء الماضي أمام إنبي بثنائية دون رد.

كما تدور الشكوك حول مشاركة محمد عبد المنعم، ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعبي الفريق، العائدين من الإصابة فقط أمس الأول وانضما للتدريبات الجماعية للفريق قبل يوم واحد من مباراة اليوم.

ويدرس كولر تدوير عمل تدوير بين لاعبي الفريق خوفًا من الإصابات أو الإجهاد في هذه الفترة المهمة في موسم الفريق، ولذلك يفكر المدرب السويسري في الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء خلال مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من مصطفى أحمد شوبير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد هاني، محمود متولي، ياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد القندوسي، خلف ثلاثي الهجوم أحمد عبد القادر، بيرسي تاو ومحمد شريف.

وشدد كولر على لاعبيه ضرورة استغلال الفرص التي تتاح للفريق وحسم المباراة مبكرًا من أجل إراحة أكبر عدد ممكن منهم في الشوط الثاني، حال الاطمئنان على النتيجة.

على الجانب الآخر، يسعى طلائع الجيش لمواصلة نتائجه الإيجابية في المباريات الأخيرة، حيث تعادل في 3 مباريات وحقق انتصارين في آخر 5 مباريات له في البطولة.

ويبحث الطلائع عن الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بمحاولة تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل التمسك بفرص الفريق في البقاء بالدوري الممتاز، والابتعاد ولو بعض الشيء عن قاع جدول الترتيب.