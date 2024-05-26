أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء، مؤكدا أنه دائما جائع لتحقيق البطولات، ومشيدا بخروج الأهلي بهدف وحيد في شباكه طوال البطولة.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" سعيد جدا بالفوز باللقب، والترجي منافس صعب جدا، ومباراة صعبة جدا، وكنا نحاول خلق فرص وكسر التكتل الدفاعي، وخلقنا فرص كثيرة للتهديف".

أضاف:" لو كان هناك بعض التوفيق في إنهاء الفرص كانت النتيجة ستختلف وحصلنا على اللقب 12 وهذا الأهم وقدمنا مباراة كبيرة وسعيد جدا بهذا اللقب".

أشار كولر:" لسة بدري على كأس العالم للأندية، ولماذا الدوري شغال وبطولات كثيرة قبل كأس العالم، ولسه الوقت لم يأتي حتى نتكلم عن كأس العالم للأندية 2025 ".

أشار كولر:" عندما أعود للفندق بعد المباراة الجماهير ستطالبني ببطولة جديدة، لكن أنا جعان بطولات طول الوقت، وانا لاعب خدت بطولات وأنا مدرب خدت بعض البطولات وعندي طموح واللاعبين أنن ننجح بشكل أكبر".

أوضح كولر:" لعبنا كما خططنا ونازلين المباراة وصنعنا خطة نسجل هدف في أول ربع ساعة وكنا نريد ذلك وقسمت المباراة على أجزاء في حالة تغيير النتيجة وحفظت اللاعبين وبدأنا صح ولعبنا بذكاء قدام الترجي حتى لا نستقبل أهداف".

أكد كولر:" مباراة الذهاب كانت سلبية، لذا مباراة اليوم كانت أصعب، وكنا متحفظين بعض الشئ، ونجحنا في التسجيل أمام دفاع الترجي الصلب ولو هناك بعض التوفيق كنا غيرنا النتيجة أكثر، وهذه مباراة نهائية ولازم كنا نلعب بالطريقة دي وعملت تغييرات وخلتني أمسك نص الملعب ولكن على مدار ٩٠ عملنا مباراة عظيمة ونفذوا التعليمات بالضبط".

أتم كولر:" النهائي لم يكن جماليا، وفي أحيانا مباريات نهائية بين فريقين كبيرين تبدو أنها مملة أو ليست جميلة، لكن بسبب افكار المدربين ومتعة كرة القدم، الفريقان وصلا للنهائي باستحقاق وتعبنا في مشوارنا في البطولة وظروف وأجواء وصعبة وحققنا حاجات تاريخيّة وحققنا سلسلة عدم الهزيمة الأكبر في تاريخ أفريقيا ودخل فينا هدف واحد في البطولة كلها وهذه سمة الفريق الكبير".