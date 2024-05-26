عضوة بتشريعية النواب تستعرض أهمية قرار الرئيس بتشكيل مجلس قومي للطفولة والأمومة

قالت النائبة شادية الجمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تقرر إنشاؤه بقرار جمهوري، ستكون له صلاحيات وإمكانيات تساعد على وضع تشريعات تخص الطفل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، الأحد، أن هناك الكثير من الأمور التربوية والاجتماعية والسلوكية التي يحتاجها المجتمع، مشددة على أهمية هذه الأمور باعتبار أن أطفال اليوم هم بناة المستقبل.

وأشارت إلى أن المجلس سيُجري دراسة شاملة لإخراج أطفال سوية، وتكون قادرة على التعايش في المجتمع.

ونوهت بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيكون بداية لمرحلة تشريعية جديدة تتضمن وضعا خاصا بالطفل وهو ما سيتم العمل عليه في الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن الحكومة ستتعامل مع المجلس ككيان مستقل، بحيث لا يحدث أي خلط بينهم وبين الوزارات الأخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 81 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وجاء القرار على أن تكون الدكتورة سحر فوزى جاد السنباطي رئيسًا للمجلس القومي للأمومة، والدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف نائبًا للرئيس، ويستمر التشكيل لمدة 4 سنوات.