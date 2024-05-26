محافظ الشرقية يفاجئ مدينة بلبيس ويأمر بتسوير قطع الأرض الفضاء ورصف الشوارع

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة بشوارع مدينة بلبيس؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة حي الشيخ عمر ليصدر توجيهاته للدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنبيه على أصحاب قطع الأرض الفضاء داخل وخارج الحيز العمراني بتسويرها حفاظا عليها وحتى لا تتحول إلى مقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين واتخاذ اللازم قانونا.

كما كلف المحافظ، رئيس المركز، بحصر الشوارع الجانبية والضيقة بمنطقة حي الشيخ عمر وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الإنترلوك، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.