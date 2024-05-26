وزير خارجية إسبانيا: أوقفنا تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ شهرين

كرر وزير الخارجية الإسباني مانويل خوسيه ألباريس، دعوة بلاده لوقف إطلاق النار بشكل عاجل وفوري في قطاع غزة؛ من أجل تجنب توسيع رقعة النزاع في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مساء الأحد، إن مدريد أوقفت تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ شهرين؛ لأن الشرق الأوسط لا يستحق المزيد من الأسلحة بل السلم.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الاعتراف بدولة ما حول العالم لا يحتاج الاعتراف بحدود، مضيفًا: «العديد من الدول لديها نزاعات بخصوص حدود أراضيها وليس لديها حدود معروفة».

وذكر أن أحد الخبراء القانونيين أخبره بأن دستور إسرائيل لا يتضمن تعريفًا لحدود دولتها، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا بين الدول الأوروبية بخصوص إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية الوصل بين مختلف المناطق الفلسطينية جغرافيًا، وأن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحكم السلطة الفلسطينية.