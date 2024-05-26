إعلام عبري: المشتبه به في إعلان التمرد على وزير الدفاع الإسرائيلي خدم كجندي احتياط

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مكان الجندي الاحتياطي بالجيش الإسرائيلي المشتبه بمشاركته في «فيديو التمرد»، مشيرة إلى أنه ينتظر استجوابه.

وأشارت القناة 12 إلى أن الشرطة العسكرية تعرفت على هوية جندي الاحتياط الذي شارك في «فيديو التمرد»، نوهت إلى أنه من المتوقع أن يتم التحقيق معه.

وكان نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لجندي إسرائيلي ملثم انتشر أمس السبت، على وسائل التواصل الاجتماعي، من المفترض أنه في مكان ما في قطاع غزة، ودعا فيه إلى «الثورة ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الأمن يوآف جالانت»، غير أنه حذف الفيديو لاحقًا.

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على «تلجرام»: «يا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح إلى أي سلطة فلسطينية.. إنها فرصة واحدة في العمر.. لديك 100 ألف من المحاربين المستعدين للتضحية بحياتهم، وليس لدينا مكان نذهب إليه، لقد فقدنا عائلتنا وسبل عيشنا. سنبقى هنا حتى النهاية، حتى النصر. يوآف جالانت، لا يمكنك الفوز بالحرب، دعونا نستمع إلى زعيم واحد».

وأدان نتنياهو، في بيان أصدره من مكتبه بعد ساعات من انتشار الفيديو، ولم يتطرق إلى حقيقة مشاركة نجله له: «لقد حذر رئيس الوزراء مرات عديدة من مخاطر ظاهرة الرفض والتساهل».

وقال مصدر رفيع إن «مشاركة يائير نتنياهو للفيديو تشكل دعوة واضحة للتمرد على قيادة الجيش الإسرائيلي»، وذلك حسبما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وفيما يتعلق بنشر الإدانة من مكتب نتنياهو بعد ساعات طويلة من نشر الفيديو، قال المصدر نفسه: «رئيس الوزراء بصمته المدوي لساعات طويلة يدعم العمل الخطير».

وبعد دقائق من إعلان مكتب رئيس الوزراء، نشر الوزير بيني جانتس بيانا ندد فيه بالفيديو، وهاجم إدانة نتنياهو على أساس أنه «يختبئ وراء غسيل الكلمات».