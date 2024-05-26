تحدث رامي ربيعة مدافع الأهلي وقائد الفريق بلهجة قوية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الترجي التونسي.

صرح ربيعة عبر القناة الأولى "أركز في عملي فقط مع زملائي والجهاز الفني، ولا ألتفت لكل ما يقال في الخارج، ولا أهتم بأحد، كل من يتكلم صفر على الشمال بالنسبة لي".

وأضاف "أجتهد في عملي وأعرف جيدا ما أريده من شغلي وحياتي، ولا أفكر حاليا في السوبر الأفريقي بل كل تركيزي في الفرحة والاحتفال باللقب".

وأشار "الأهلي لا يعرف ظاهرة اللاعب الأوحد، كل اللاعبون رجال، مصطفى شوبير ساعدنا كثيرا في مباريات صعبة خارج ملعبنا، ومحمد الشناو قائد ولا يبخل بنقطة عرق واحدة".

وتابع "لا يهم احتساب هدفنا في مرمى الترجي لي، الأهم أننا حققنا الفوز، وسعيد بالتتويج باللقب الأفريقي للمرة السادسة ومعادلة نجم كبير بحجم وائل جمعة".

وأتم ربيعة تصريحاته "قد تحقق بطولة كل يوم في الأهلي بشرط التركيز وتحمل المسؤولية، وهناك فرق تشكو من الإجهاد إذا لعبت مباراتين متتاليتين في الدوري، فما بالكم بالأهلي الذي يشارك في بطولات عديدة".