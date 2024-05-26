رئيس وزراء فلسطين: الاعتراف بدولتنا المستقلة يبقي مسار السلام على قيد الحياة

أعرب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عن امتنانه وسعادته بانضمام 3 دول أوروبية؛ النرويج وأيرلندا وإسبانيا، إلى 140 دولة تعترف بدولة فلسطين حول العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني مانويل خوسيه ألباريس، مساء الأحد، أن بلاده تسعى لانضمام كل دول أوروبا إلى هذا الاعتراف، قائلًا إن «إسبانيا بمثابة مصدر إلهام لاتخاذ تلك الخطوات الشجاعة».

وأشار إلى أن بعض الدول تتردد في الاعتراف بدولة فلسطين؛ لإيمانها بأن الأمر يجب أن يكون ختامًا لمسار السلام، مشددًا على أهمية إبقاء هذا المسار على قيد الحياة.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تعمل بمسئولية من أجل تحقيق السلام مع الجيران، مضيفًا: «هذا الوقت يفترض أن يكون سببًا للاعتراف بالدولة بدلًا عن التردد، والتوقف عن الوعود التي ننتظرها منذ 30 عامًا».

وشدد على أهمية تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع، مؤكدًا أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يساهم بإبقاء مسار السلام على قيد الحياة.