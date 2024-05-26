تأجيل مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

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حصل نادي الزمالك على موافقة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بتأجيل مباراة الفريق ضد بروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المُقبل، أي بعد يومين راحة فقط عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

وتلقى الزمالك خطابا ردا على خطابه للجبلاية الذي طلب فيه التأجيل واستعرض أسبابه والمتمثلة في غياب اللاعبين المحترفين لانضمامهم لمنتخبات بلادهم وهم الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد والبنيني سامسون أكينيولا.

ويتقابل الزمالك مساء الإثنين مع الاتحاد السكندري في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري.