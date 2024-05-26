حسام البدري: مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب

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يرى حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أحقيقة مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفراعنة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

صرح البدري لقناة MBC مصر :" من وجهة نظري مصطفى شوبير هو الأحق والأجهز فنيًا بالفترة الأخيرة لحراسة عرين المنتخب في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

أضاف:" تواجد الشناوي على مقاعد البدلاء أمر طبيعي لا يغضب أحد الموضوع ليس أمر شخصي لأنه عائد من إصابة قوية خلع في الكتف".

ويستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة للمونديال والمقرر إقامتهم يومي 6 و10 من شهر يونيو المقبل.