عشرات الشهداء إثر استهداف الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 40 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح، وفقا لما نقله تلفزيون فلسطين.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 8 صواريخ صوب خيام النازحين، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا.

وتواصل قوات الاحتلال، عملياتها العسكرية في مدينة رفح، وإغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن. وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.