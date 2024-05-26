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أعداد جريدة الشروق
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رغم قرار محكمة العدل.. استشهاد 11 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على رفح

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
وكالات
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 11:06 ص

استشهد 11 فلسطينيا في 4 غارات إسرائيلية استهدفت مساء السبت وصباح الأحد، منزلا وتجمعات للفلسطينيين وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصاد طبية لوكالة الأناضول، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة عدد آخر في قصف منزل لعائلة، خلف مدرسة العقاد شمال مدينة رفح.

ووسط مدينة رفح استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة فلسطينيين عند دوار "النجمة" ما تسبب في استشهاد 3 أشخاص، وفق مصادر طبية لوكالة الأناضول.

كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بصاروخ استطلاع في شارع "عوني ضهير" وسط مدينة رفح ما أسفر عن استشهاه، إضافة لاستهداف آخر في منطقة خربة العدس شمالي المدينة تسبب باستشهاده، وفق مصادر طبية.

وشهدت أحياء الجنينة (شرق رفح) والشابورة (وسط) ومخيم يبنا (وسط) والبرازيل والسلام (شرق) عدة غارات إسرائيلية عنيفة طوال ساعات مساء السبت وصباح الأحد، وفق شهود عيان.

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