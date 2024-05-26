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قال مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، إن شمال القطاع يفتقد للخدمات الطبية بسبب انهيار المنظومة الصحية.

وأضاف في تصريحات ل"تلفزيون العربي": "انتشلنا شهداء وجرحى من الطرقات وقد عبثث الكلاب بجثثهم".

وتابع: "لا نستطيع إسعاف المرضى والجرحى نتيجة انعدام التجهيزات الطبية".

وأشار إلى محاصرة الاحتلال للمستشفى، مما يحول دون نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أكتوبر الماضي، والاحتلال يتعمد تدمير منظومة الصحة، باستهداف وحصار واقتحام المستشفيات، بجانب استهداف الأطباء سواء بالاعتقال أو القتل.