القاهرة الإخبارية: 141 شاحنة مساعدات تتدفق من معبر رفح إلى كرم أبو سالم

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم الأحد، بتدفق 141 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، من بينها شاحنات وقود، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأكد خلال تغطية حية من أمام معبر رفح، اليوم الأحد، أن أكثر من 85% من المساعدات التي تتدفق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم «مصرية خالصة».

ولفت إلى أن الجهات المعنية عملت على مدار الأيام الماضية على تجهيز أكثر من 600 شاحنة مساعدات؛ تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى تخصيص 200 شاحنة منها للدخول عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مسئول في جمعية الهلال الأحمر المصري، إن شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء لوكالة «رويترز»، أن شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات، منها 4 شاحنات وقود، إلى غزة اليوم الأحد.

وكان الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.