قناة عبرية: إسرائيل تشجع الدول بملايين الدولارات لنقل سفاراتها إلى القدس

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن "الحكومة الإسرائيلية تعرض تقديم ملايين الدولارات كمساعدات للدول التي تقرر نقل سفاراتها إلى مدينة القدس".

وقالت القناة في تقرير: "ستقدم إسرائيل مساعدات بملايين الدولارات للدول التي تقرر نقل سفاراتها إلى القدس".

وأضافت: "وفقًا للاقتراح، ستُقدم هذه المساعدة، من بين سبل أخرى، من خلال المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو نقل السفارات".

وترفض معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس، معتبرةً ذلك تأييدًا ضمنيًا لإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، مما قد يقوّض الجهود الدولية لحل الدولتين ويؤدي إلى تهميش حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

والدول التي لها سفارات في القدس هي الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وهندوراس وغواتيمالا وبابوا غينا الجديدة وباراجوي.