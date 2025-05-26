5 شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال على غزة وخان يونس

استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفل، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد مراسل وفا باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع الثورة، غرب مدينة غزة.

وأضاف أن طفلا استشهد وأصيب أربعة من أفراد أسرته بنيران طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين في بني سهيلا بخان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,939 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 122,797 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.