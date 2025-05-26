الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ أزمات الجوع في العالم

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، إن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم بسبب هجمات إسرائيل وحصارها الخانق للقطاع.

وأوضحت بلخي في تصريح صحفي من جنيف الاثنين، أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى كارثي، وأن أكثر من 1500 اعتداء على القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية وقعت منذ أكتوبر 2023.

وأضافت أن شخصا من كل خمسة من سكان غزة يواجه الجوع، داعية إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي ورفع الحصار ووقف إطلاق النار وإحلال السلام في غزة.

وذكرت في ردها على مراسل الأناضول، أنه تم مؤخرا السماح لنحو 400 شاحنة مساعدات بالدخول إلى معبر كرم أبو سالم، لكن 115 شاحنة فقط دخلت إلى غزة.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى شمال غزة، واصفة الأزمة في غزة بأنها " إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم على الإطلاق".

وأمس قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين إن هناك حاليا 500 ألف فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة وإنهم على شفا مجاعة.

وتروج إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية سُجلت حديثا في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

فيما أقرت إذاعة الجيش بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيدا لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.