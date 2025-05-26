الهند: الأمواج تجرف حاويات سفينة غارقة إلى سواحل كيرالا

بدأت الأمواج تجرف حاويات من سفينة الشحن "إم إس سي إلسا 3"، التي ترفع علم ليبيريا وانقلبت قبالة سواحل ولاية كيرالا الهندية، أمس الأحد، إلى الشاطئ.

وأفادت أربع مناطق ساحلية في مدينتي كولام وألابوزا، اليوم الاثنين، برصد حاويات على الشاطئ، وفقا لما ذكرته صحيفة إنديان إكسبرس.

وكانت الحكومة دعت السكان بالفعل إلى ضرورة الابتعاد لمسافة 200 متر على الأقل عن هذه الحاويات.

وقال خفر السواحل، أمس الأحد، إن السفينة الغارقة كانت تحمل 640 حاوية، من بينها 13 حاوية تحتوي على "مواد خطرة" و12 حاوية على كربيد الكالسيوم.

كما كانت السفينة تحمل في خزاناتها على 84.44 طن متري من الديزل و367.1 طن متري من زيت وقود الأفران.

فيما أصدرت الحكومة تحذيرا بشأن التسرب النفطي من السفينة، الذي قد يصل إلى أي منطقة على طول سواحل كيرالا.

وحذرت هيئة إدارة الكوارث في كيرالا، اليوم الاثنين، السكان من الاقتراب من الحاويات التي انجرفت إلى الشاطئ.



