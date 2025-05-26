عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبتها إسرائيل في حي الدرج بغزة

أفاد مراسل روسيا اليوم نقلا عن مصادر طبية ومحلية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في مجزرة ارتكبتها طائرات إسرائيلية في حي الدرج بغزة.



واشتعلت النيران داخل مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج بعد استهدافها من قبل طائرات إسرائيلية.

وأشار إلى أن المواطنين يناشدون الدفاع المدني وسيارات الاسعاف التوجه للمكان.

وقال أن "الحديث يجري عن مجزرة كبيرة داخل المدرسة فهي تؤوي عددا كبيرا جدا من النازحين".



وقالت مصادر طبية فلسطينية أن 57 فلسطينيا قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الأحد.

وقتل 4 فلسطينيين وأصيب العشرات بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزل في شارع الثورة بمدينة غزة وبجواره خيام للنازحين.

وقتل في الهجوم رامي نصر ابو العطا وزوجته وأطفاله، علما انهم مقيمون بخيمة بجانب المبنى الذي تم استهدافه في شارع الثورة، حيث انهال عليهم حطام المبنى المستهدف.