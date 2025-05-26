وزير البترول يتفقد استعدادات البنية التحتية بالسخنة لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف

أجرى كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية، لمينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة حيث تفقد أعمال التجهيز والإعداد لإستقبال وترسية سفن إعادة التغييز للغاز المسال المستورد ، كما تفقد مشروعات خطوط خطوط أنابيب الغاز لربط السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية وذلك فى إطار إجراءات تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، وفق بيان من الوزارة اليوم.

وبحسب البيان، فإن بدوي استهل جولته بتفقد الرصيف البحرى الذى ترسو عليه حالياً السفينة "هوج جاليون" حيث اطمئن على سير العمل وعمليات تفريغ الغاز الطبيعي المسال للسفينة وإعادة تحويله للحالة الغازية ومن ثم ضخه فى الشبكة القومية للغازات.

كما تفقد مشروع تجهيز الرصيف البحرى الثانى بميناء سوميد لاستقبال سفينة تغييز أخرى والذى تم بدء العمل فيه منذ سبتمبر الماضى، ويعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للغاز.

ومن جهتهما، استعرض ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت أوجه التعاون بينهما في تنفيذ مشروعي استيراد الغاز الطبيعي المسال بمينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن خطة دعم الشبكة القومية للغاز استعداداً لصيف 2025.

وتولت "جاسكو" تنفيذ الدراسات الفنية والهندسية لمشروعي استيراد الغاز الطبيعي بمينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة للمشروعين، وتوريد الخامات والمهمات وإدارة المشروعين والذي تم تنفيذه بأيادي فرق عمل شركة بتروجت.

وشمل المشروعان، تنفيذ خطين بحرية وبرية بأطوال مختلفة وأقطار كبيرة، وتوريد ذراعي شحن بقطر 16 بوصة يُعدان من الأكبر عالمياً، لاستيعاب كميات الغاز المعاد تغييزها وضخها بالكفاءة المطلوبة. فالمشروع بميناء سوميد انتهى تنفيذه بالكامل و على جاهزية تامة لاستقبال سفينة التغييز الثانية.