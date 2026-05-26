رئيس السنغال يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالة عثمان سونكو

عين الرئيس السنغالي يوم الاثنين مسؤولا مصرفيا سابقا رئيسا جديدا للوزراء، بعد إقالة سلفه الأسبوع الماضي، في خطوة تأتي في وقت بالغ التوتر بينما تواجه الدولة الأفريقية أزمة ديون وأزمة داخلية في الحزب الحاكم.

ووفقا لبيان تُلي عبر التلفزيون الرسمي، عيّن الرئيس باسيرو ديوماي فاي، أحمدو الأمينو لو رئيسا للحكومة، خلفا لعثمان سونكو.

وكان سونكو قد أُقيل يوم الجمعة الماضي، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بينه وبين الرئيس. وأدت الإقالة إلى استقالة جميع أعضاء الحكومة وحلها.

وسيتعين على لو الآن تشكيل حكومة جديدة. وكان يشغل سابقا منصب مسؤول تنفيذي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، حيث لعب دورا بارزا في صياغة السياسات النقدية والاقتصادية على المستوى الإقليمي. كما شغل منصب وزير دولة لدى الرئيس وأمينا عاما لحكومة سونكو.