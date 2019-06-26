السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان مستجدات الأحداث ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال ولي العهد السعودي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، "إن شراكتنا الاستراتيجية تمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون حيث يتمتع بلدانا بشراكة استراتيجية في العديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية".

وأوضح أن المملكة قد وضعت خطة لتحول تاريخي وهي رؤية المملكة 2030 التي تغطي ثلاث ركائز، اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح، ونتطلع من خلال هذه الرؤية، أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ورابط بين قارات العالم.

وعبر ولي العهد عن سعادته بتطور كوريا الجنوبية في الخطة الخمسية 2017 - 2022، مشيرًا إلى فرص التعاون بينها وبين المملكة من خلال التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات وتقنيات الجيل الخامس والصحة

والتعاون في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أشار الرئيس الكوري إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤكدا أن المملكة دولة رئيسة في الشرق الأوسط، وحريصة على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.