ورشة البحرين «السلام من أجل الازدهار» تختتم أعمالها في المنامة

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اختتمت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل البحرين "السلام من أجل الاذدهار" والتي أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وتهدف الورشة إلى جذب استثمارات بـ 50 مليار دولار على مدى عشرة أعوام، لكن رفض القيادات الفلسطينية المشاركة، يلقي بظلاله على الحدث.

وتعد الورشة بمثابة الشق الاقتصادي لما يسمى بـ"صفقة القرن"، وهي مبادرة من جانب البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات.

وحسب البيت الأبيض، فإن المال المزمع جمعه في الورشة سيوفر مليون فرصة عمل وسيمول إنشاء ممر نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن المبادرات الأخرى تحسين البنية التحتية والسياحية والزراعية وإنشاء مشاريع تعليمية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقديم مشاريع أخرى في مصر ولبنان والأردن.