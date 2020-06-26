«شرف الجندية المصرية» موضوع الخطبة.. والأوقاف تتلقى تقارير المديريات حول جاهزية المساجد لإعادة فتحها السبت



تنقل وزارة الأوقاف اليوم، شعائر صلاة الجمعة، على الهواء مباشرة، من مسجد محمد على بالقلعة، مع التزام باقى المساجد برفع آذان النوازل فقط والغلق، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التى سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.



وتعد صلاة الجمعة اليوم، هى خامس صلاة جمعة بعد أكثر من 3 أشهر على قرار غلق المساجد، الذى اتخدته الوزارة فى مارس الماضى، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19».



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، وجاءت تحت عنوان «شرف الجندية المصرية»، حيث أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن دعم القوات المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطنى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى مواقفه الوطنية، ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن الحقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمى والدولى هو واجب الوقت.



من جهتها، تواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، متابعة ورصد باقى مساجد الجمهورية؛ للتأكد من تنفيذ قرار الغلق، وعدم إقامة صلاة الجمعة بها، بالتنسيق مع جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات، مشددة على عدم التهاون فى حالة رصد أى مخالفة، وأن عقوبة ذلك تصل إلى إنهاء الخدمة فورا.



وفى سياق متصل، واصلت وزارة الأوقاف تلقى تقارير مديريات الأوقاف بمختلف المحافظات حول جاهزية المساجد التى سيتم فتحها السبت المقبل، وفق استعدادات كل مديرية، كما وجهت جميع مديرى المديريات بنشر ضوابط الصلاة بالمساجد، بالتزامن مع الاستعدادات لإعادة فتحها غدا، على نطاق واسع، على مواقع المديريات وبالمساجد والتنبيه عليها عند كل صلاة.



وجاءت الضوابط، بضرورة ارتداء المصلين الكمامات، وإحضار المصلى الشخصى، والتباعد الاجتماعى، وتجنب المصافحة.



وبدأت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام الوزارة، أمس الأول، فى توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف؛ لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة بداية، مع تكثيفها اليوم، استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت، مع التأكيد على مواصلة هذه الحملة بشكل دائم.

واجتمع جمعة، بعدد من مديرى المديريات عبر الفيديو كونفرانس؛ لشرح ضوابط فتح المساجد، كما التقى عددًا آخر من مديرى المديريات، فى إطار غرفة العمليات المنعقدة على مدار اليوم بشأن الاستعداد لفتح المساجد.



وأكد جمعة، على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذ ضوابط الوزارة لفتح المساجد، بدقة وبسرعة قبل فتح المساجد السبت أو المساجد التى سيتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات، مستطردا «آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح بإذن الله».