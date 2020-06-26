 كازاخستان تسجل 465 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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كازاخستان تسجل 465 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

علم كازاخستان
علم كازاخستان
أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 4:46 م

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، تسجيل 465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة قدرها 2.4% في حجم الإصابات الجديدة بالمقارنة مع آخر الإحصائيات.
وذكرت السلطات -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة شملت 67 حالة في العاصمة نور سلطان، و54 حالة في منطقة شرق كازاخستان، و38 في منطقة غرب كازاخستان.
وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض زاد بمقدار 84 حالة في آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى الآن 12ألفا و 304 حالة، أما عن الوفيات، فقد زادت هي الأخرى في أخر 24 ساعة ليبلغ إجماليها في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 140 حالة.
وفي عموم كازاخستان، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي الوباء إلى 19 ألفا و750 حالة.

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