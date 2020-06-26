عودة كوتينيو لصفوف بايرن ميونخ أمام فولفسبورج

يعود فيليب كوتينيو للمشاركة مع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في مباراته أمام فولفسبورج غدا السبت، وهي المباراة التي قد تشهد تحطيم بايرن لرقم قياسي من حيث عدد تسجيل الأهداف.

وقبل آخر مباراة لبايرن في الدوري هذا الموسم، سجل الفريق الذي يدربه هانسي فليك 96 هدفا في 33 مباراة- وكان أكبر عدد أهداف سابق هو 101 هدفا، وكان أيضا لبايرن، في موسم 1971 / 1972..

وقال فليك :"هناك أشياء أخرى يمكننا تحقيقها وهو ما نركز عليه، مثل الحفاظ على سجلنا خال من الهزائم في الـ17 مباراة التي خضناها خلال النصف الثاني من الموسم".

وأضاف:"الفوز هو الهدف... مهما حققنا غير ذلك ليس له أهمية كبيرة".

وعاد كوتينيو بعد شفائه من إصابة في الكاحل، بينما قال فليك إن لاعب الوسط تياجو يمكن أن يعود في الوقت المناسب للمباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن يوم 4 يوليو.

وأضاف فليك أنه لايوجد أي تحديث بشأن مستقبل تياجو عقب انتشار شائعات بأنه من الممكن أن يرحل عن بايرن بانتهاء عقده في 2021.

وسواء فاز بايرن أو تعادل أو خسر، سيحصل على لقبه الثامن على التوالي للدوري (بوندسليجا)، عقب مباراة فولفسبورج.

وبعد المباراة النهائية للكأس، سيحظى بايرن بفترة راحة حتى موعد استئناف دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل. ومن الممكن أن يتواجد الثنائي نيكلاس شول وكورنتين توليسو لدعم الفريق في مسعاه نحو التتويج بالثلاثية، بعدما حققها في موسم 2013.