المبعوث الأممي يناشد الأطراف اليمنية السماح للسفن بدخول ميناء الحديدة

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ناشد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الجمعة، الأطراف اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد.

وقال جريفيث في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "أناشد حكومة اليمن وأنصار الله المشاركة بشكل بنّاء وسريع في السعي للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة".

كما طالب جريفيث الحكومة وأنصار الله إلى استخدام الإيرادات لدعم رواتب موظّفي القطاع العام.

وأضاف بالقول: "من الضروري إيجاد حلّ يعلي مصالح الشعب اليمني".

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أيام أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وبلغت قيمة الجالون البنزين سعة 20 لتر، 20 الف ريال يمني في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي 5900 ريال قبل الأزمة.

واتهم الحوثيون، التحالف العربي الداعم للشرعية باحتجاز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، فيما اتهمت الحكومة الشرعية، جماعة الحوثي باحتجاز أكثر من 150 مقطورة وقود ومنعها من الدخول الى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.