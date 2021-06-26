كشفت وزارة الداخلية السعودية عن أن القوات المختصة في المملكة تمكنت من ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف منذ نوفمبر 2017، وحتى أول أمس الخميس، مشيرة إلى ترحيل أكثر من 1.5 مليون مخالف.

وقالت الداخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، إن الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 5 ملايين و651 ألفا و619 مخالفاً، منهم 4 ملايين و323 ألفا و83 مخالفاً لنظام الإقامة، و803 آلاف و186 مخالفاً لنظام العمل، و525 ألفا و350 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغوا 116 ألفا و930 شخصا، 43% منهم من اليمنيين، و54% من الإثيوبيين، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 9 آلاف و550 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 8 آلاف و241 شخصاً.

فيما بلغ إجمالي المواطنين السعوديين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 2769 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 2763 منهم وإخلاء سبيلهم.

وكشفت عن تنفيذ العقوبات الفورية بحق 715 ألفا و216 مخالفاً، وإحالة و913 ألفا و306 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة مليون و501 ألف و32 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل مليون و559 الفا و919 مخالفا.

وأكدت الوزارة معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به.