عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو لشاب عُماني خاطر بنفسه لإنقاذ طفلين من الغرق، بعد أن جرفتهما مياه أحد الأودية جراء العاصفة المطرية الشديدة التي شهدتها السلطنة، يوم الجمعة.

ووقعت الحادثة في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية العُمانية، التي شهدت هطول أمطار غزيرة، تسببت بجريان الأودية.

وظهر الشاب ويدعى (علي بن ناصر الوردي) وسط الوادي رغم قوة تدفقه، ممسكًا بالطفلين اللذين جرفتهما التيارات القوية، ليجتاز بهما الوادي حتى وصل إلى حافته بصعوبة، حيث كان عدد من الأشخاص بانتظاره، وأمسكوا بالطفلين وأخرجوهم من السيل الجارف.

وقال الشاب علي في تصريح لصحيفة «عمان» المحلية: إنه «صادف الأطفال البالغين من العمر 13 و8 أعوام في الوادي، وكانا في حالة ذعر؛ ما دفعه للمجازفة بإنقاذهما رغم تخوفه».

وأضاف أنه «صنع حبلًا وربطه على جسمه بمساعدة والده وشقيقه، ونزل إلى الوادي لإنقاذ الطفلين من الموت».