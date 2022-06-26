 سريلانكا تعتزم السماح للشركات الأجنبية بتوزيع الوقود لتخفيف النقص - بوابة الشروق
الأحد 26 يونيو 2022 12:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

سريلانكا تعتزم السماح للشركات الأجنبية بتوزيع الوقود لتخفيف النقص

كولومبو (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:06 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:06 م

تعتزم سريلانكا السماح للشركات الأجنبية بتوزيع الوقود، في محاولة لتخفيف النقص، الذي أصاب معظم النشاط الاقتصادي بالشلل، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الجزيرة أزمة ديون سيادية.

وقال وزير الطاقة كانتشانا ويجيسيكيرا في مؤتمر صحفي إن الحكومة تعد تقريرا لمجلس الوزراء، سيسمح لمزيد من موزعي الوقود، بإدارة محطات تعبئة تابعة لشركة "سيلون بتروليوم كورب" الحكومية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وحاليا لا يتم السماح سوى للوحدة السريلانكية لشركتي "سي.بي.سي" و"إنديان اويل كورب ليمتد بتوزيع الوقود.

وقال ويجيسيكيرا إنه سيطلب من الموزعين الجدد استيراد النفط عن طريق الائتمان.

وتجري الدولة الجزيرة محادثات مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى الدائنين الثنائيين، مثل الهند والصين، للحصول على أموال جديدة، لدفع ثمن الواردات، بعد أن تخلفت عن سداد سنداتها بالدولار، في وقت سابق من هذا العام وشهدت تضاؤل الاحتياطات الأجنبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك