الرئيس الأمريكي يحضر قداسا بقصر إلماو بجنوب ألمانيا قبل بدء قمة مجموعة السبع

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الأحد، قداسا بقصر إلماو في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا قبل بدء قمة مجموعة السبع "جي7" هناك.

وأعلن البيت الأبيض أن القسيس بهذا القداس كان قسيسا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن كاثوليكي متدين ويذهب إلى الكنيسة بصورة منتظمة.

يذكر أن بايدن (79 عاما) وصل إلى قصر إلماو بجنوب ألمانيا في ليلة السبت/الأحد، وهي أول زيارة له بألمانيا منذ توليه منصبه في العام الماضي.

ويعتزم الرئيس الأمريكي الالتقاء اليوم بالمستشار الألماني أولاف شولتس لإجراء مباحثات ثنائية قبل بدء القمة.