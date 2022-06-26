إغلاق المطارات العراقية أمام حركة المسافرين بسبب عاصفة ترابية

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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية"، مؤكدا أنه "سيتم استئناف الرحلات بعد زوال العاصفة".

وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان صحفي: "نعلن لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر وسيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

من جهة أخرى، أعلنت مطارات النجف والبصرة والسليمانية عن إيقاف رحلاتها الجوية بسبب العاصفة الترابية.