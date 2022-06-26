الكاظمي يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع الرئيس الإيراني

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران قادمًا من جدة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصل إلى طهران مساء اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، وكان في استقباله وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان.

وبحسب الوكالة الإيرانية، يبحث «الكاظمي» خلال لقائه مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وزار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السعودية مساء أمس السبت، حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين، كذلك ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.