اتحاد الغرف السعودية: مهتمون بالتعاون مع الجانب المصري في مجال القطاع العقاري

دعا رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد عبدالله المرشد، رجال الأعمال المصريين لزيادة الاستثمار في السوق السعودي، مشيرا إلى أن السوق السعودي يعد سوقا واعدا بالفرص الاستثمارية الفريدة.



جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية تحت عنوان "ورشة عمل عن قطاع التطوير العقاري".



وأوضح أن السعودية تتمتع بموقع جغرافي متميز كما أن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جودة الحياة كما تتوافر بها أيدي عاملة مدربة ومؤهلة.



وأشار المرشد إلى أن هناك اهتماما من القطاع الخاص السعودي بالتعاون والتكامل والتماثل مع الجانب المصري في مجال القطاع العقاري لما تتمتع به من مقومات وفرص، منوها بأن المملكة العربية السعودية تعيش طفرة عمرانية هائلة وفقا لرؤية 2030 وهناك اهتماما من القيادة السياسية بالقطاع العقاري والذى يعد ثاني أكبر قطاع بعد القطاع النفطي.



واستعرض رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تحويل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام يركز على تعزيز الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، منوها بأن السعودية منذ إطلاق الرؤية نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي والذى شمل إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتعزيز الاستدامة المالية العامة.



وأضاف أنه وفقا لرؤية 2030 في القطاع العقاري فإن هناك مشاريع الحج والعمرة حيث تتطلع المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد الزوار المعتمرين إلى 30 مليون زائر بحلول 2030، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بالإسكان حيث تدعم الحكومة ملكية المنازل بين الأسر وتهدف إلى زيادتها إلى 70% بحلول 2030، من خلال برنامج الإسكان ومبادرة سكني فضلا عن مشاريع الترفيه والسياحة حيث تستهدف إقامة تجارب ترفيهية متطورة وإطلاق مناطق جذب ترفيهية جديدة واستضافة فعاليات ومهرجانات عالمية المستوى ،كما تستهدف رؤية 2030 إقامة مشاريع مراكز تجارية وتحويل المدن إلى وجهات بيع بالتجزئة عالمية المستوى لتصبح قوة اقتصادية عالمية ومركزا تجاريا دوليا.



وأكد أن اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية تسعى إلى أن يكون القطاع العقاري رافدا اقتصاديا مهما وممكنا لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030 كما تستهدف تطوير القطاع العقاري وتوفير بيئة محفزة لنمو القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة من الفرص المتاحة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار.



من جانبه، قال رئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي المهندس عبد الله فوزي، إن الوفد السعودي سيقوم على مدار ثلاث أيام بإجراء زيارات ميدانية لكل من العاصمة الإدارية، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين لتعريف المستثمرين السعوديين بالنهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السبع سنوات الماضية من تطوير لشبكات الطرق والمواصلات والبنية التحتية وإنشاء مدن عمرانية جديدة.



وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعد من أولى الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 32 مليار دولار بخلاف 8 مليارات دولار تم توقيعها على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ نحو 15 مليار دولار.



وأشار فوزي إلى ضرورة الاستفادة من تقارب رؤية مصر 2030 مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والعمل على ضخ استثمارات والدخول في شراكات تعود بالنفع على الجانبين.